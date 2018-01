Hausse de 17 % de la rémunération des dirigeants de Transat

La rémunération totale des cinq plus hauts dirigeants de Transat A.T. a bondi de 17 % l'an dernier, s'établissant à 6,16 millions, alors que le voyagiste québécois a renoué avec la rentabilité.

Cette information figure dans la circulaire de sollicitation récemment envoyée aux actionnaires en vue de l'assemblée annuelle de l'entreprise prévue le 15 mars à Montréal.

Les émoluments de président et chef de la direction de la société qui exploite le transporteur Air Transat, Jean-Marc Eustache, ont totalisé 2,52 millions, en progression de 11 %, notamment grâce à une prime annuelle de plus de 276 000 $ et une augmentation de la valeur de son régime de retraite à 414 120 $

La rémunération totale des patrons combine plusieurs éléments, par exemple le salaire de base, les primes ainsi que les contributions aux régimes de retraite.

Alors que Transat avait plongé dans le rouge lors de l'exercice 2016, les principaux dirigeants de la société n'avaient pas reçu de prime annuelle. Cela a changé l'an dernier, puisque ces derniers ont touché environ 541 000 $ au total.

Le voyagiste a terminé l'exercice 2017 sur une bonne note en renouant avec la rentabilité. Il a affiché un bénéfice net de 134,3 millions ainsi qu'une croissance de ses revenus, qui sont passés de 2,9 milliards à 3 milliards.

Au cours de l'année financière précédente, Transat avait affiché une perte nette de 41,7 millions.

En ce qui a trait au chef de la direction financière, Denis Pétrin, celui-ci a vu sa rémunération globale s'établir à 928 865 $ en 2017, ce qui constitue une hausse de 8,3 %. Sa prime annuelle s'est établie à 72 350 $.

L'augmentation la plus importante a été constatée du côté de la présidente et directrice générale de Transat Tours Canada, Annick Guérard, qui est également chef de chef de l'exploitation et responsable des affaires quotidiennes depuis le 1er novembre.

Sa rémunération totale a progressé de 57 % en 2017 pour atteindre 1,11 million. Son salaire de base est passé de 327 020 $ à 378 846 $, alors que la valeur de son régime de retraite a plus que doublé, atteignant 411 577 $.

Dans le cadre de son rendez-vous annuel avec les actionnaires, Transat devrait faire le point sur sa stratégie visant à mettre sur pied sa propre chaîne d'hôtels au Mexique ainsi que dans les Antilles. À terme, elle devrait compter 5000 chambres, dont 3000 détenues et gérées par la société. Transat souhaite acheter au moins un hôtel ainsi qu'un terrain cette année et échelonner la mise en place de son réseau pendant les cinq à sept prochaines années.

Dans l'ensemble, ce projet de chaîne hôtelière devrait nécessiter des investissements de 750 millions.

Pour financer ses ambitions, le voyagiste avait notamment vendu la participation de 35 pour cent qu'il détenait dans la coentreprise Ocean Hotels à son partenaire espagnol H10 pour 186 millions.

Au cours des 52 dernières semaines, le cours de l'action de Transat a plus que doublé à la Bourse de Toronto pour se négocier aux alentours de 10,90 $.