Victoire de Bombardier contre Boeing, l'action grimpe de 16%

Les quatre commissaires de la Commission américaine sur le Commerce international (USITC) ont décidé de façon unanime de rejeter la plainte de Boeing à l'endroit de Bombardier. Les avions de la C Series ne feront donc pas l'objet de tarifs douaniers aux États-Unis.

«La décision d'aujourd'hui est une victoire pour l'innovation, la concurrence et la primauté du droit», a déclaré Bombardier sur Twitter peu après l'annonce de la décision.

L'USITC devait déterminer si les subventions « illégales » obtenues par Bombardier et les prix trop faibles offerts à Delta pour l'achat de 75 avions CS 100, tel que déterminé par le Département américain du Commerce, avaient causé des préjudices à l'industrie américaine, essentiellement constituée de Boeing.

Le Département américain du Commerce réclamait l'imposition de droits tarifaires d'un total de 292,21%. Le verdict négatif rendu cet après-midi rejette cette demande.

Boeing pourrait toujours en appeler de cette décision devant la Cour américaine du commerce international (US Court of International Trade), à New York. Selon l'analyste en politiques commerciales Simon Lester, de l'Institut Cato à Washington, ses chances de succès y seraient toutefois minces.

« Une décision favorable à Bombardier serait très difficile à renverser », a-t-il indiqué à La Presse en matinée.