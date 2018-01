Jazz recrutera ses pilotes au Collège Air Richelieu à Saint-Hubert

Thierry Dugrippe, directeur général et des opérations du Collège Air Richelieu, à Saint-Hubert

Les futurs pilotes du Québec auront dorénavant des perspectives d'emploi intéressantes après avoir terminé leurs cours de pilotage. Alors que Jazz avait déjà des partenariats avec 10 collèges et universités au Canada, le Cégep de Chicoutimi était le seul de la province à offrir le programme La Passerelle Jazz à une dizaine d'élèves par an.

« C'est un changement majeur dans l'industrie, affirme Thierry Dugrippe, directeur général et des opérations au Collège Air Richelieu, à Saint-Hubert. Il y a à peine deux ans, je n'aurais jamais pu imaginer que Jazz puisse conclure une telle entente avec notre école. »

Selon M. Dugrippe, la profession de pilote d'avion sera maintenant accessible à tous ceux qui en ont les capacités et qui obtiennent leur diplôme. Même si la formation coûte toujours aussi cher, des postes intéressants et bien rémunérés sont maintenant disponibles grâce au programme La Passerelle Jazz.

« Pour les jeunes finissants, c'est très intéressant parce qu'ils vont accéder tout de suite à de bons salaires. En plus, en rentrant chez Jazz, 80 % d'entre eux travailleront par la suite pour Air Canada. » - Thierry Dugrippe, directeur général et des opérations du Collège Air Richelieu

Jusqu'à tout récemment, le parcours habituel d'un finissant était non seulement long, mais aussi mal rémunéré. Après l'obtention de leur licence, les pilotes devenaient instructeurs ou étaient engagés dans une compagnie de troisième niveau comme Pascan Aviation, Air Inuit, Air Creebec et Chrono Aviation. Les pilotes y restaient au moins trois ans avant de postuler chez les compagnies de premier niveau, comme Air Canada et Air Transat.

Les départs à la retraite, l'ajout de nouveaux itinéraires et les nouvelles règles sur la gestion de la fatigue, qui entreront en vigueur cette année, forcent les transporteurs à recruter là où ils n'avaient pas l'habitude de le faire. L'an dernier, Jazz et Air Transat ont engagé des pilotes qui venaient tout juste d'être qualifiés.

PROGRAMME EN VIGUEUR

Le programme La Passerelle Jazz entre en vigueur dès maintenant au Collège Air Richelieu. Les élèves qui ont déjà commencé leur formation y seront aussi admissibles.

« Ce n'est pas parce que les étudiants finissent leurs cours qu'ils vont être embauchés chez Jazz, rassure M. Dugrippe. Il faut qu'ils performent. »

« En Europe, c'est la façon de fonctionner depuis des années, poursuit-il. Le troisième niveau n'existe pas. Chez Air France, vous rentrez à 200 heures de vol tout de suite après l'obtention du diplôme. »

En décembre dernier, Air Georgian, qui exploite certains vols sous la marque Air Canada Express à partir de Calgary et Toronto, a elle aussi annoncé des partenariats avec des écoles de pilotage. Son programme SOAR est cependant moins intéressant pour les finissants, puisque la compagnie prévoit engager les instructeurs de l'école Cargair, à Saint-Hubert, et les capitaines de Max Aviation.