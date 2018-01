Bombardier vend six avions Q400 à Conair Group

Bombardier aéronautique a annoncé lundi avoir vendu six avions Q400 à la société Conair Group, spécialisée dans la lutte contre les incendies, afin qu'ils soient convertis en avions-citernes.

Aux prix du catalogue, cette transaction est évaluée à environ 206 millions US, a précisé l'entreprise montréalaise.

Les modifications apportées aux appareils leur permettront de participer à plusieurs genres de missions. En plus d'être équipés d'un système permettant de déverser du produit ignifuge, ils pourront transporter des passagers, des marchandises ou les deux à la fois, en plus de réaliser des évacuations médicales et des patrouilles côtières.

Bombardier compte actuellement plus de 1000 avions spécialisés en service autour du monde, a précisé l'avionneur dans un communiqué.

La canadienne Conair a pour sa part des activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie. Elle détient la plus importante flotte en propriété privée d'aéronefs à voilure fixe de lutte contre l'incendie dans le monde.