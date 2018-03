Litige Bombardier-Boeing: le ton monte d'un cran

Alors que les États-Unis maintiennent la pression en confirmant des tarifs punitifs totalisant 292 % sur l'importation d'avions de la C Series, les gouvernements du Canada et du Royaume-Uni ont mis par écrit, conjointement, leurs menaces de représailles à l'endroit de Boeing.

Le Canada et le Royaume-Uni précisent leurs menaces envers Boeing. Dans une lettre qu'ils ont conjointement fait parvenir à Boeing lundi, ils remettent clairement en question leurs achats auprès du constructeur en raison de la bataille qu'il livre à Bombardier.

La lettre, signée par la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, et par le secrétaire d'État à l'Entreprise, l'Énergie et la Stratégie industrielle du Royaume-Uni, Greg Clark, est adressée au président du conseil d'administration et chef de la direction de Boeing, Dennis Muilenburg.

« Nous avons tous les deux été très déçus que Boeing entreprenne ce recours et sommes désireux de résoudre le problème sans qu'il soit nécessaire de poursuivre les procédures légales », écrivent d'abord les0 deux ministres en signe d'ouverture.

Le ton se durcit par la suite.

« Nos deux nations ont établi un partenariat fort avec Boeing sur plusieurs années. L'impact potentiel sur les emplois au Canada et au Royaume-Uni rend difficile notre appui aux politiques d'approvisionnement que nous avons suivies dans le passé et qui ont été très bénéfiques pour Boeing. » - Extrait de la lettre envoyée à Boeing par les gouvernements canadien et britannique

Puis la menace se précise. La lettre rappelle que le gouvernement canadien a lancé le 12 décembre dernier un appel d'offres pour le renouvellement de sa flotte d'avions de chasse.

« Étant donné que le gouvernement sent qu'il est important de faire affaire avec des partenaires fiables, l'évaluation des propositions inclura une estimation de l'impact des soumissionnaires sur les intérêts économiques canadiens.

« De façon similaire, le Royaume-Uni est maintenant susceptible d'explorer un éventail d'options en matière d'approvisionnements futurs plus large qu'il ne l'aurait fait sinon, eu égard à l'obligation de tous les responsables d'approvisionnement britanniques de tenir compte des objectifs sociaux et économiques. »

De telles menaces avaient déjà été faites par les deux gouvernements, mais c'est la première fois qu'elles sont formulées conjointement, par écrit de surcroît.

BOEING DÉNONCE LA DÉMARCHE

Dès le lendemain de la réception de la lettre, Boeing a tenté de la faire verser aux dossiers judiciaires de ses procédures à l'endroit de Bombardier auprès du département du Commerce des États-Unis et de l'International Trade Commission (ITC), lui aussi un organisme américain.

Dans les deux cas, l'entreprise a souligné avoir reçu la lettre au moment même où se déroulaient, à Washington, des audiences devant les commissaires de l'ITC. Auprès de cette dernière, Boeing demande que la lettre soit traitée « comme un tribunal judiciaire, quasi judiciaire ou administratif le ferait avec une communication comme celle-ci adressée à l'une des parties afin qu'elle retire sa plainte devant ce tribunal ».