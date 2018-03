Droits finaux de Washington contre la C Series: Ottawa dit évaluer ses options

Ottawa prépare sa riposte après que le département américain du Commerce eut décidé de se ranger derrière Boeing en n'abaissant que légèrement les mesures punitives visant les avions C Series de Bombardier exportés au sud de la frontière.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a réitéré, mercredi, que le gouvernement Trudeau était «déterminé» à défendre les entreprises et travailleurs canadiens contre le protectionnisme.

«Nous examinerons les décisions pour envisager les prochaines démarches à entreprendre et évaluer les possibilités en matière d'appel», a-t-elle fait savoir par voie de communiqué.

La responsable de la diplomatie canadienne a ajouté que les taux finaux annoncés par Washington causaient un «grave préjudice» aux travailleurs de l'aéronautique «des deux côtés de la frontière».

Comme cela a été le cas avec la dispute canado-américaine sur le bois d'oeuvre, Ottawa pourrait en appeler des décisions en évoquant les règles de l'Accord nord-américain de libre-échange (ALENA) ainsi que de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Toutefois, il faut généralement des années avant que des litiges puissent se régler devant l'organisation internationale établie à Genève.

Dans sa décision finale, le département du Commerce suggère des droits compensatoires et antidumping totalisant 292,21 %, comparativement à 299,45 % dans ses décisions préliminaires. Les droits compensatoires passent de 219,63 % à 212,39 %, alors que le droit antidumping demeure inchangé, à 79,82 %.

Selon le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, cette décision est le résultat d'un processus «impartial», «ouvert» et «transparent».

«Les États-Unis sont en faveur d'échanges commerciaux ouverts, justes et réciproques et vont toujours se tenir debout pour les travailleurs américains ainsi que les compagnies affectées par des importations injustes», fait-il valoir.

Boeing avait déposé sa plainte en avril, alléguant que les gouvernements du Québec, du Canada et du Royaume-Uni avaient subventionné le développement de la C Series, ce qui avait permis à Bombardier de vendre ses avions à des prix jugés dérisoires.

Une décision attendue

Le dossier se retrouve maintenant dans les mains de la Commission internationale du commerce des États-Unis (USITC), qui doit déterminer vers le 1er février si la C Series a bel et bien causé un préjudice aux ventes de Boeing et si les mesures punitives seront appliquées.