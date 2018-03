L'ancien patron du CN et du CP s'éteint à l'âge de 73 ans

Le président et chef de la direction de CSX, Hunter Harrison, en congé de maladie en raison de complications inattendues liées à une récente maladie est décédé, a annoncé le transporteur ferroviaire floridien, samedi.

La société n'a pas précisé la nature de cette maladie. M. Harrison s'est éteint à Wellington, en Floride, à l'âge de 73 ans.

M. Harrison a été embauché par CSX en mars après avoir dirigé pendant plusieurs années les deux grands chemins de fer du Canada - le Canadien National (TSX:CNR), établi à Montréal, ainsi que le Canadien Pacifique, de Calgary.

Il a quitté le CP plus tôt cette année pour se joindre à CSX, un transporteur ferroviaire qui faisait face à des difficultés semblables à celles affrontées par les entreprises canadiennes.

Des questions avaient été soulevées au sujet de l'état de santé de M. Harrison plus tôt cette année, lorsque le «Wall Street Journal» a rapporté que M. Harrison travaillait souvent de son domicile et qu'il prenait occasionnellement de l'oxygène en raison de problèmes de santé non dévoilés.

Le chef de l'exploitation de CSX, Jim Foote, avait affirmé vendredi que M. Harrison avait déjà instillé sa philosophie de dirigeant et sa vision stratégique à CSX, ajoutant qu'il ne voyait «aucune raison de diminuer nos attentes en ce qui a trait à la cadence ou à la magnitude de nos progrès à venir».

Le président du conseil d'administration de CSX, Edward Kelly, a annoncé que M. Foote occupera la fonction de chef de la direction par intérim.