A320neo: Bombardier agira comme fournisseur d'Airbus

Les installations de la multinationale québécoise situées en Irlande du Nord vont ainsi développer et fabriquer un nouvel inverseur de poussée destiné à cette famille de moteurs Pratt & Whitney, qui propulsent les A320neo.

Une porte-parole de Bombardier à Belfast, Helen Gregory, a indiqué lundi que la valeur du contrat était confidentielle.

«Le travail débute en ce qui a trait à la recherche et au développement, a-t-elle écrit dans un courriel. Cela n'affectera pas notre nombre d'employés, puisque c'est seulement dans plusieurs années que les livraisons vont débuter.»

Cette annonce survient moins de deux mois après l'annonce d'une entente prévoyant que l'avionneur européen devienne l'actionnaire majoritaire du programme de la C Series de Bombardier.

Mme Gregory a affirmé que l'entente n'était pas attribuable au récent partenariat entre les deux entreprises, ajoutant que Bombardier était un fournisseur d'Airbus depuis de nombreuses années.

Bombardier est le principal employeur en Irlande du Nord avec son usine de Belfast, où travaillent quelque 4200 personnes. C'est à cet endroit que sont notamment fabriquées les ailes des appareils C Series.

Le constructeur d'avions et de trains affirme que ses usines de Belfast comptent plus de quatre décennies «d'expertise en matière de conception, de développement, de fabrication et de soutien en ce qui a trait aux nacelles de moteurs d'avions».

«Ce lot de travaux renforce notre stratégie à long terme visant à développer nos compétences en ce qui a trait au marché des nacelles et à se concentrer sur la livraison de produits et services novateurs et de grande valeur dans un contexte mondial extrêmement concurrentiel», a estimé le vice-président, services à la clientèle et programmes chez Bombardier Aérostructures et Services d'ingénierie, Stephen Addis.

Bombardier fournit à Airbus des pièces destinées à plusieurs moteurs, dont les Rolls-Royce Trent, qui se trouvent sous les ailes des A330 d'Airbus.