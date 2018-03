Le principal actionnaire d'Air Canada jette du lest

« Il y avait toutes sortes de problèmes. L'économie était plongée dans une des récessions les plus sérieuses observées depuis la dépression. L'entreprise perdait de l'argent et il y avait un gros déficit de près de 4 milliards dans la caisse de retraite. »

Letko Brosseau s'est ainsi départie de 4,5 millions d'actions d'Air Canada durant les mois de septembre et octobre. Depuis le début de l'année, c'est plus de 13 millions d'actions d'Air Canada que Letko Brosseau a vendues.

LA DEMANDE

« La demande pour le transport aérien augmente de 5 à 6 % par année. C'est très important. Et Air Canada fait mieux que ça. La compagnie a bonifié sa capacité avec Rouge notamment. Il y a huit ans, Air Canada transportait de 30 à 32 millions de passagers par année. Aujourd'hui, ce chiffre se situe probablement entre 48 et 50 millions. C'est une croissance formidable », dit le gestionnaire de portefeuille Peter Letko.

LES COÛTS

Air Canada a su améliorer son efficacité de façon générale. « Les gestionnaires ont baissé les coûts. Par exemple, en augmentant le nombre de sièges sur les vols, le coût par passager diminue. »

LE PRIX

« En récession, les gens voyagent moins, et lorsqu'ils voyagent, ils cherchent des billets moins dispendieux. Les prix des billets en souffrent et sont déprimés. Cela affecte les revenus par siège. Lorsque l'économie reprend, les gens voyagent plus et les prix augmentent, ce qui contribue au retour à la rentabilité. »

LA CAISSE DE RETRAITE

« En 2009, le déficit de la caisse de retraite s'élevait à 4 milliards. Aujourd'hui, il y a un surplus de quelque 2 milliards. Un accord avec le gouvernement était nécessaire, mais la stratégie d'investissement mise en place pour la caisse joue un rôle important. »