Grand coup pour Bombardier, dur coup pour Boeing

Le rapprochement entre Airbus et Bombardier a eu l'effet d'une petite bombe dans l'industrie mondiale de l'aéronautique. Petits et grands en ont tous ressenti les conséquences, parfois favorables, parfois moins.

BOMBARDIER

L'entreprise québécoise est celle dont le titre a le plus bénéficié de la transaction annoncée lundi soir. Elle a terminé la journée en hausse de 15,7 % à 2,73 $, un niveau qu'elle n'avait pas atteint depuis février 2015. Elle a même touché un sommet à 2,97 $, une hausse de plus de 25 %, à l'ouverture. Pour l'analyste Benoit Poirier, de Desjardins, l'union avec Airbus « est positive pour Bombardier puisqu'elle représente une forte validation qui devrait créer de la valeur pour les actionnaires à long terme ». Pour Robert Spingarn, de Credit Suisse, l'ajout d'Airbus « augmente significativement la viabilité commerciale du programme » des C Series et offre aussi l'avantage d'éliminer un concurrent. Airbus a en effet pratiquement confirmé que son A319neo était mort avec cette entente. « Bombardier devrait profiter de meilleures ventes et de plus faibles coûts que ce qu'elle aurait pu faire seule », résume-t-il.

AIRBUSL'action d'Airbus a terminé la journée en hausse d'environ 4,8 % sur les places boursières européennes. Pour Robert Spingarn, de Credit Suisse, il s'agit d'un développement marginalement positif pour elle, puisqu'elle met la main « sur un programme déficitaire, qui est encore dans les premiers stades de l'augmentation de sa production, sans paiement comptant, mais plutôt grâce à une contribution aux ventes, au marketing et à l'approvisionnement ». Le C Series est un bon avion encensé de toutes parts lors d'une récente conférence regroupant des transporteurs, note-t-il. Il serait aussi possible d'en développer une version plus grande qui éliminerait le besoin de créer une version plus petite du prochain remplaçant de l'A320.

LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUELe gouvernement de la première ministre Theresa May repose sur une coalition avec un parti régional d'Irlande du Nord, là où l'usine de Bombardier qui conçoit notamment les ailes des avions C Series est le plus grand employeur. C'est entre autres ce qui expliquait sa très grande motivation à défendre l'entreprise québécoise auprès du gouvernement américain. L'entente, qui enlève énormément de pression sur le programme C Series, devrait permettre à l'usine de Belfast de conserver les quelque 1000 emplois qui y sont liés.

LE GOUVERNEMENT DU CANADAL'entente entre Bombardier et Airbus prévoit que le siège social du programme C Series restera au Québec jusqu'en 2041. Surtout, comme le soulignait Tom Enders, patron d'Airbus, dans une lettre publiée hier dans la plupart des quotidiens, « le Canada est appelé à devenir la cinquième "patrie" de la famille Airbus, la première hors d'Europe ». « Ce partenariat représente une étape importante dans l'engagement d'Airbus à investir dans le pays et à étendre sa présence à long terme sur l'ensemble du territoire canadien », a-t-il écrit. L'organisme Aéro Montréal s'est d'ailleurs réjoui lui aussi de l'arrivée d'Airbus dans le paysage québécois, hier, en disant qu'il « aura des impacts bénéfiques sur toute la chaîne d'approvisionnement aéronautique québécoise ».

BOEINGLe titre du géant américain a peu souffert hier, ne perdant environ que 0,4 % de sa valeur. Pour l'analyste Richard Aboulafia, de la firme américaine Teal Group, Boeing « s'est mise dans une position où elle ne peut blâmer personne d'autre qu'elle-même, après avoir joué un rôle pour donner à son principal rival Airbus une grande victoire ». Cela dit, il n'envisage pas vraiment d'effet négatif à court terme pour l'entreprise. Son avion 737 MAX 8 est bien en selle. « Le MAX 7 est plus vulnérable, mais il n'allait jamais devenir un grand vendeur. » L'alliance entre Bombardier et Airbus devrait inciter Boeing à regarder rapidement du côté d'Embraer, dit-il. « Ils devraient vraiment parler à Embraer pour s'en rapprocher, s'ils veulent couvrir leurs arrières. Ce pourrait être pour le marketing, la vente ou le service après-vente de la série E2. »

LA DIVISION MILITAIRE DE BOEINGLà où Boeing pourrait subir des dommages, c'est du côté militaire. Rappelons que le Canada et le Royaume-Uni avaient menacé de boycotter l'entreprise à la suite de ses agissements protectionnistes. « Ils ont endommagé leurs perspectives dans le marché militaire canadien, peut-être beaucoup, et probablement aussi au Royaume-Uni. » Ça pourrait toutefois aller plus loin, prévient-il. « Ils seraient chanceux si ni le Canada ni le Royaume-Uni ne décidaient de riposter en imposant des droits sur leurs avions commerciaux. Le Canada serait dans une bonne position pour le faire. Des trois seuls clients du 737 MAX 7 jusqu'à présent, deux sont canadiens. »

LA CHINE ET LA RUSSIECes deux pays nourrissent des ambitions de se lancer eux aussi dans la production d'avions à réaction monocouloirs. Ils viennent de laisser passer une belle occasion, selon M. Aboulafia. « Cela montre qu'ils ne sont pas prêts pour la grande scène, estime-t-il. Ils avaient l'occasion d'acquérir de Bombardier, probablement à très bon prix, la technologie et de l'expertise sur les processus de certification et de production. »