Le cofondateur de LendingClub veut embaucher à Montréal

Non pas parce que le Français détient le record de vitesse pour la traversée Newport-Bermudes à la voile. Mais plutôt parce qu'il a cofondé en Californie, voilà 12 ans, l'une des entreprises pionnières dans le domaine des technologies financières, LendingClub, attirant au passage un investissement de 1,3 milliard de dollars de la part de la Banque Nationale.

La carrière météorique de Renaud Laplanche - LendingClub était évaluée à 7,2 milliards US après son introduction en Bourse en 2015 - a connu un virage abrupt lorsqu'il a été contraint de quitter la direction de l'entreprise spécialisée dans les prêts entre particuliers en mai 2016.

Une enquête interne avait révélé que des documents avaient été falsifiés au moment de la vente d'un prêt de 22 millions US à un investisseur, ce qui avait déclenché des enquêtes du département américain de la Justice et de la Securities and Exchange Commission.

Aucune accusation n'a été portée contre l'entrepreneur de 48 ans, qui refuse aujourd'hui de commenter l'affaire. Après de courtes vacances, il a plutôt lancé il y a 15 mois une nouvelle société de prêts en ligne, Upgrade, Inc., et c'est à Montréal qu'il a choisi de mener une part importante de son développement.

« J'ai quitté LendingClub avec l'impression de quelque chose d'inachevé. On avait beaucoup de nouvelles idées, on pensait pouvoir étendre la gamme des produits vers les marges de crédit, les prêts auto, les hypothèques, etc. » - Renaud Laplanche, en entrevue téléphonique depuis la Californie

« Au cours de toutes ces années d'opération, j'ai appris beaucoup, notamment en matière de stratégie de produits et d'expérience utilisateur. En termes de gestion de risque, de contrôle et de conformité, l'industrie des prêts en ligne est plus mûre aujourd'hui. Nous avons investi énormément dans ces derniers secteurs. »

75 INGÉNIEURS À EMBAUCHER

Sa nouvelle entreprise, Upgrade, Inc., annoncera aujourd'hui qu'elle veut embaucher 75 ingénieurs informatiques pour grossir l'équipe de 25 personnes qu'elle compte déjà à Montréal. La société de 350 employés, qui a consenti plus de 1 milliard US en prêts personnels à des taux moyens de 14 % depuis sa fondation, s'installera au centre-ville dans de nouveaux locaux d'une superficie de 14 000 pieds carrés après avoir logé dans les bureaux à temps partagé de WeWork durant un an.

« Nos employés de Montréal travailleront à l'automatisation de nos processus, à l'amélioration de l'expérience en ligne et à la création de nouveaux produits financiers », dit-il.

Upgrade, Inc. vise d'abord le marché du prêt à court terme, dominé par les entreprises émettrices de cartes auxquelles les Américains doivent la somme record de 1000 milliards de dollars. La plateforme de la société établie à San Francisco offre aussi un outil baptisé Credit Health qui permet aux utilisateurs de surveiller et d'améliorer leur cote de crédit.

« Credit Health nous amène à transformer la relation avec le client, à la rendre moins transactionnelle, davantage continue et utile, au-delà de l'acte de prêt. » - Renaud Laplanche

Upgrade, Inc. annoncera aussi aujourd'hui la conclusion d'une nouvelle ronde de financement de 62 millions, dont une partie sera investie dans l'accroissement des activités de développement de produit à Montréal. L'entreprise a obtenu 142 millions en investissements depuis sa création de la part de fonds de capital de risque comme Apoletto, FirstMark Capital et NOAH.

« Le secteur du prêt en ligne est devenu mainstream aujourd'hui, dit-il. Il nous a fallu sept ans et demi pour atteindre le cap du milliard en prêts avec LendingClub, contre 15 mois avec Upgrade, Inc. » Les services de l'entreprise ne sont pas offerts au Canada pour l'instant, compte tenu du cadre réglementaire différent. « Nous souhaitons nous concentrer d'abord sur les États-Unis. »

TOUJOURS ACTIONNAIRE

Même s'il n'en est plus un employé, Renaud Laplanche demeure un actionnaire important de LendingClub. Cette dernière est toujours en activité, et a dévoilé des revenus trimestriels records de 177 millions US au début du mois.

L'entreprise inscrite en Bourse éprouve toutefois toujours des difficultés à se remettre en selle et a déclaré une perte de 60,9 millions US liée principalement à des écarts d'acquisition. En avril, la Federal Trade Commission a accusé LendingClub d'avoir dissimulé des frais de transaction à ses utilisateurs, et de leur avoir faussement laissé croire que des prêts étaient approuvés alors que ce n'était pas le cas.

L'expansion d'Upgrade, Inc. dans la métropole a bénéficié de l'accompagnement de Montréal International (MI). Au cours des trois dernières années, 300 millions de dollars en investissements directs étrangers dans le secteur des technologies financières à Montréal ont généré la création de quelque 1000 emplois.