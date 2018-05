Le patron de la Royale plaide en faveur des jeunes

« En ce moment, nous ne les préparons pas bien à la réussite. Si nous investissons pour faire en sorte que la productivité des jeunes égale la moyenne du G7, nos résultats économiques pourraient augmenter de 40 milliards de dollars. Alors que les enfants d'aujourd'hui occuperont des emplois qui n'existent pas encore, les aptitudes humaines comme l'esprit critique, la créativité et la collaboration deviendront cruciales. Nous pouvons bâtir des ponts beaucoup plus solides entre les salles de classe et les milieux de travail », a-t-il dit.

Dave McKay n'était pas disponible pour rencontrer les journalistes après son allocution.