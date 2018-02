La Banque TD interdit les achats de cryptomonnaies avec ses cartes de crédit

La grande banque a expliqué que cette pause lui permettrait d'étudier et d'évaluer ce marché en évolution.

Plusieurs banques américaines ont déjà pris des décisions semblables en ce qui a trait aux achats de Bitcoin et d'autres cryptomonnaies.

La valeur du Bitcoin a bondi l'an dernier, atteignant à un certain moment plus de 20 000 $ CAN. Depuis, elle est redescendue aux environs des 13 000 $ CAN, mais reste en hausse significative par rapport à il y a un an.

La Banque Royale a indiqué qu'elle autorisait toujours l'utilisation de cartes de crédit et de débit pour les transactions sur les cryptomonnaies, mais dans certaines circonstances limitées. En outre, elle a rappelé à ses clients que de brusques dépréciations dans la valeur de ces cryptomonnaies étaient toujours possibles.