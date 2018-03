RBC désigné «établissement bancaire d'importance systémique mondiale»

La banque a expliqué par voie de communiqué que «cette désignation témoigne de la taille et de l'envergure des activités de RBC à l'échelle mondiale».

La banque ne s'attend pas à ce que cette désignation ait des incidences sur la position de ses fonds propres.

La Banque Royale est la seule banque canadienne sur la liste du Conseil de stabilité financière, où elle rejoint des banques comme JP Morgan Chase, Bank of America et la Royal Bank of Scotland.