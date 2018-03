Groupe Investors fusionne avec Placements MacKenzie

La Financière IGM - société affiliée de la Financière Power - a décidé de regrouper deux grandes sociétés de gestion de placements dans le but de diminuer les coûts, étendre l'offre de produits et générer de meilleurs rendements.

Les fonctions de gestion de placements du Groupe Investors sont réunies avec celles de Placements MacKenzie pour former une seule organisation qui relèvera de Placements MacKenzie. Le Groupe Investors et Placements Mackenzie conserveront toutefois leurs gammes de fonds et leurs marques respectives.

L'analyste Scott Chan, de la firme Canaccord, fait remarquer que les fonds MacKenzie ont généré une performance relative supérieure a ceux du Groupe Investors.

Les changements doivent entraîner des gains d'efficience qualifiés de «modestes» grâce à des économies d'échelle. Plus de détails entourant cette annonce doivent être révélés le mois prochain, notamment le 3 novembre a l'occasion du dévoilement des résultats trimestriels d'IGM, mais aussi le 28 novembre lors de la journée organisée a l'intention des investisseurs.

IGM gère un actif total supérieur a 150 milliards.