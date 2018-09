Coup de jeunesse au Château Montebello

« On est un hôtel de luxe, donc on veut rester à notre niveau de luxe », affirme Nathalie Beauchamp, directrice, ventes et marketing.

Plus de 15 millions de dollars seront investis dans un nouveau système de ventilation, la transformation complète du hall principal et la rénovation des chambres et des suites.

Une fois les travaux terminés, les clients retrouveront une version moderne de la cabane en rondins traditionnelle, reconnue comme étant la plus grande cabane en bois du monde.

« On est un hôtel de luxe, donc on veut rester à notre niveau de luxe », affirme Nathalie Beauchamp, directrice, ventes et marketing, dans un entretien.

La première partie des travaux, qui a commencé le 4 septembre, sera terminée en décembre. La seconde reprendra au printemps pour se terminer en juin 2019.