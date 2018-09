Été 2018: plus de touristes à Montréal que lors du 375e anniversaire

Selon le bilan de Tourisme Montréal, que La Presse a obtenu, la saison estivale se termine avec une hausse marquée de 10 % des passagers internationaux à l'aéroport Montréal-Trudeau et de 34 % du nombre de festivaliers.

Comme l'avait écrit La Presse en août, plusieurs indices pointaient vers un autre été record. Ils sont confirmés aujourd'hui par le nouveau bilan de l'organisme privé sans but lucratif.

Un an après les festivités du 375e anniversaire de Montréal, qui avait créé un achalandage record dans la métropole depuis 1967, l'augmentation du nombre de touristes se poursuit. « Le bilan d'été est meilleur que ce qu'on anticipait, affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, lors d'une entrevue dans les locaux de La Presse. On ne pensait pas avoir une croissance sur 2017. Elle est incontestable. »

Selon Tourisme Montréal, cette hausse est attribuable à la promotion de la destination qui a été faite en amont. « On a fait des investissements dans les médias ces dernières années, et 2017 a été une très belle année à cause des festivités, ce qui fait qu'on en verra les retombées pour deux-trois ans », explique Yves Lalumière.

« L'année passée, Le Routard et le New York Times ont dit que le Canada et Montréal étaient des destinations à visiter en 2017. Les gens l'ont lu, mais il y en a qui ne sont pas venus en 2017, ils viennent l'année suivante. »

PASSAGERS EN HAUSSE

À l'aéroport Montréal-Trudeau, le nombre de passagers internationaux en provenance de l'extérieur du Canada a augmenté de 10,7 %, en juin et juillet. Si on prend les données depuis le début de l'année 2018, le nombre de touristes provenant d'outre-mer a connu une hausse de 7,2 % par rapport à 2017.

Tourisme Montréal, qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international, se réjouit de voir que les principaux marchés ont tous bien fait.

Pour les mois de mai et juin, l'Europe francophone a connu une hausse de 10,8 % par rapport à l'an dernier. L'Allemagne, de son côté, a fait un bond de 17,4 %.

L'ajout de vols directs vers le Japon et la Chine a permis une hausse spectaculaire de 139,2 % pour le Japon et de 20,8 % pour la Chine. « On n'a jamais eu autant de Chinois et de Japonais à Montréal, soutient Yves Lalumière. Vu que les hôteliers ne connaissaient pas cette clientèle-là, on leur a donné la formation et accréditation "China Ready" pour savoir qu'est-ce que tu devrais avoir dans ton hôtel, qu'est-ce que ton concierge devrait dire, quelles excursions les touristes chinois vont aimer.

« On a encore un peu de travail à faire sur l'hiver, poursuit-il. On est en train de mettre un peu plus d'argent pour positionner l'hiver comme un endroit chaleureux. »

TOTAL DES TOURISTES INTERNATIONAUX À L'AÉROPORT TRUDEAU DE JANVIER À JUIN 2018

ÉTATS-UNIS : 828 491

FRANCE : 160 579

MEXIQUE : 31 296

ROYAUME-UNI : 29 171

CHINE : 25 409

Source : Statistique Canada

FESTIVALS

Les grands événements, qui reviennent d'année en année, ont connu plus de succès qu'en 2017.

On savait déjà que le Grand Prix du Canada avait connu une hausse de vente des billets de 19 %.

Selon les données compilées par Tourisme Montréal, les ventes de billets hors Québec pour Osheaga ont bondi de 18 %, le nombre de touristes pour le Festival international de jazz de Montréal a augmenté de 12 %, tandis que les Francos ont connu une augmentation d'achalandage de 34 %.

LÉGÈRE BAISSE DU TAUX D'OCCUPATION

Si le taux d'occupation des hôtels du Grand Montréal a connu une légère baisse, passant de 88,58 % en 2017 à 85,33 % en 2018, c'est à cause de l'augmentation de l'offre. Pas moins de 1500 nouvelles chambres étaient disponibles cet été.

TARIF MOYEN DES HÔTELS DU GRAND MONTRÉAL DE JUIN À AOÛT

2014 : 167,76 $

2015 : 175,96 $

2016 : 191,69 $

2017 : 214,10 $

2018 : 212,25 $

Source : Association des hôtels du Grand Montréal

BEL AUTOMNE EN PERSPECTIVE

L'effervescence touristique devrait se poursuivre pour le reste de l'année, selon Tourisme Montréal.

« Septembre, octobre, c'est très bon. Ça va être légèrement plus haut que l'année passée. On note une hausse de 4 % en termes de nuitées. Pour ce qui est de l'achalandage, on prévoit une hausse de 7-8 % de clientèle hors Québec, de 10 % à l'international et de 2-3 % pour les États-Unis. On a une bonne solidité pour les prochaines années. » D'ailleurs, Tourisme Montréal prévoit pour 2019 une augmentation de 2,8 % du volume de touristes et une autre pour 2020 de 2,6 %.