RONA : la Caisse conteste le récit de Robert Dutton

La Caisse de dépôt et placement du Québec affirme que le récit de Robert Dutton sur les événements qui ont mené à son départ de RONA «ne correspond pas aux événements et aux faits tels que vécus par la Caisse et ses représentants au fil des ans, et ceux-ci n'ont pas été corroborés par des tierces parties».

Dans son livre Mise à niveau, publié aujourd'hui, Robert Dutton dénonce entre autres le rôle et l'attitude de la Caisse dans son congédiement en 2012, puis dans la suite d'événements qui ont mené à la vente de RONA à l'américaine Lowe's. Il s'en prend aussi à l'inaction des gouvernements dans la protection de RONA et, plus largement, des sièges sociaux québécois.

Dans un communiqué publié jeudi midi, la Caisse soutient que «le conseil d'administration de RONA a décidé de faire des changements à la direction de l'entreprise en 2012 pour redresser sa situation et améliorer sa performance. La Caisse et d'autres actionnaires avaient appuyé ces changements.»

La Caisse rappelle aussi qu'en 2012, « la performance de RONA avait décliné de façon importante par rapport à son marché et l'entreprise n'avait pas réussi à changer sa trajectoire marquée vers le bas». Plus précisément, note l'institution, RONA «a affiché des ventes comparables négatives sur une période de six ans, de 2007 à 2012. Par ailleurs, les ventes comparables ont continué leur tendance négative après la période de récession 2008-2009 et se sont détériorées de manière significative (-8%) en 2011.