Deux jours de grève des professionnels de Loto-Québec et BAnQ

Loto-Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec seront touchés par une grève de leurs professionnels, à compter de vendredi soir et pour tout le week-end.

Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), qui représente ces quelque 400 à 450 professionnels de Loto-Québec, et le même nombre à Bibliothèque et Archives nationales, espère ainsi faire accélérer les négociations, qui traînent en longueur. Les conventions collectives sont échues depuis le 31 mars 2015, soit depuis trois ans et demi.

Les professionnels à l'emploi de Loto-Québec sont des analystes en procédés informatiques, des professionnels qui travaillent aux technologies de l'information, notamment.

Les professionnels à l'emploi de Bibliothèque et Archives nationales sont des bibliothécaires, des archivistes et des analystes en procédés informatiques, notamment.

Au cours d'une entrevue, le président du SPGQ, Richard Perron, a indiqué que cette grève des 1er et 2 septembre a surtout pour but d'incommoder l'employeur. Il note qu'en débrayant un samedi et un dimanche, cela aura pour effet de ralentir des travaux de mise à niveau du système informatique.

Jointe au téléphone jeudi, la direction de Loto-Québec n'a pas voulu faire de commentaires.

Du côté de BAnQ, la directrice des communications Geneviève Rossier a indiqué qu'elle déployait tous les efforts requis pour tenter d'en arriver à un règlement dans les meilleurs délais.