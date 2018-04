Affaire Amaya: le procès de David Baazov s'ouvre à Montréal

Le procès pour délit d'initié de l'ancien chef de la direction d'Amaya, David Baazov, et ses coaccusés, s'est ouvert lundi à Montréal et devrait se poursuivre jusqu'en automne.

M. Baazov a plaidé non coupable aux cinq accusations qui pèsent contre lui à la suite d'une enquête de l'Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec.

Il est notamment accusé d'avoir aidé à transiger en possession d'une information privilégiée, d'avoir influencé ou tenté d'influencer le cours du titre d'Amaya et d'avoir communiqué une information privilégiée.

Deux autres associés, Yoel Altman et Benjamin Ahdoot, et trois entreprises font aussi l'objet d'un total de 18 chefs d'accusation additionnels découlant de l'enquête de l'AMF et ont aussi plaidé non coupables.

Les accusations sont associées à des peines d'emprisonnement pouvant atteindre cinq ans et à des amendes de 5 millions.

Un juge avait rejeté en janvier une requête pour arrêt des procédures en raison des délais, que la défense estimait déraisonnables.

Une partie de l'information privilégiée dont il est question dans les accusations est liée à l'acquisition de PokerStars, réalisée en 2014 au coût de 4,9 milliards $ US. Cette transaction a fait de l'entreprise montréalaise la plus grande société de poker en ligne au monde.

Amaya est aujourd'hui connue sous le nom de The Stars Group et a déménagé son siège social à Toronto.