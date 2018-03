Budget Leitão: ce qui change pour vous

ACHAT D'UNE PREMIÈRE MAISON

La forte augmentation du prix des maisons est un frein à l'acquisition d'une première propriété. Avec cette toute nouvelle mesure, les premiers acheteurs pourront profiter d'un crédit d'impôt non remboursable de 5000 $ qui couvre les dépenses découlant de l'achat d'une maison, d'un condo ou d'un immeuble à revenu utilisé comme résidence principale. Le crédit d'impôt du Québec combiné à celui du fédéral permettra aux premiers acheteurs d'obtenir jusqu'à 1376 $ de réduction d'impôt. Cette mesure prévoit aider 47 000 familles dès cette année. Les résidences achetées à partir du 1er janvier 2018 sont admissibles.

FRAIS DE GARDERIE PRIVÉE

Les familles dont les enfants ne fréquentent pas un centre de la petite enfance pourront bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable supplémentaire. Le plafond de frais de garde admissibles pour les enfants de moins de 7 ans grimpe de 9000 $ à 9500 $. Ce montant totalise les frais pour un enfant qui fréquente une garderie privée à 36,54 $ par jour, 52 semaines par année. Il s'agit d'un gain de 375 $ pour un ménage ayant un revenu total de 30 000 $, d'un gain de 300 $ pour un revenu familial de 75 000 $ et de 130 $ pour un revenu familial de 160 000 $. Le gouvernement indexera ce montant annuellement à partir de 2019 afin de prévoir les hausses futures des services de garde non subventionnés.

AIDANTS NATURELS À L'EXTÉRIEUR DU DOMICILE

Actuellement, les aidants naturels qui ont droit à un crédit d'impôt sont ceux qui habitent avec la personne aidée. À partir du 1er janvier 2018, les aidants naturels qui ne résident pas avec la personne ayant besoin d'assistance pour réaliser certaines tâches de la vie quotidienne pourront obtenir un crédit d'impôt remboursable. Ce crédit d'impôt s'applique seulement si la personne aidée ne vit pas avec un aidant naturel et qu'elle possède une attestation médicale certifiant qu'elle a une déficience grave et prolongée de ses fonctions physiques ou mentales. Le montant maximal est de 533 $ par année pour une personne aidée ayant un revenu net de 23 700 $ et moins. Le crédit diminue en fonction du revenu et s'élève à 5 $ pour une personne aidée ayant un revenu net de 27 000 $. Le gouvernement prévoit que cette mesure permettra de rejoindre 20 000 aidants naturels.

INCITATION À RESTER AU TRAVAIL POUR LES AÎNÉS

Le marché du travail n'a jamais eu autant besoin de garder sa main-d'oeuvre expérimentée. Le gouvernement veut convaincre les Québécois âgés de 60 ans de retarder leur départ à la retraite et inciter ceux qui étaient déjà partis à retourner travailler. L'âge d'admissibilité du crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience passe donc de 62 à 61 ans et le gouvernement bonifie le plafond du revenu de travail disponible de 1000 $. Concrètement, cela correspond à un crédit d'impôt de 450 $ pour un travailleur de 61 ans avec un revenu de 30 000 $. Le travailleur de 62 ans avec le même revenu aura un gain de 150 $.

NOUVEAUX PRODUITS ADMISSIBLES POUR AÎNÉS

L'achat de prothèses auditives, de systèmes d'avertissement pour les malentendants, de marchettes, de cannes et de fauteuils roulants non motorisés sera maintenant couvert par un crédit d'impôt. Ces biens s'ajoutent à ceux qui étaient déjà admis, comme les baignoires et douches adaptées, les escaliers adaptés avec fauteuil sur rail et les dispositifs de repérage d'une personne par GPS. L'aide sera aussi plus généreuse. La franchise annuelle de ce crédit d'impôt pour les biens visant à prolonger l'autonomie des aînés passera de 500 $ à 250 $. Par exemple, une personne âgée de 75 ans qui achète une prothèse auditive à 5000 $ aura une aide fiscale de 950 $.

RÉNOVERT PROLONGÉ

Depuis 2016, les ménages québécois ont pu bénéficier d'un crédit d'impôt pour améliorer l'efficacité énergétique de leur résidence totalisant 521 millions de dollars. Le programme a permis aux Québécois, entre autres, de changer les portes et fenêtres de leur maison, d'améliorer leur système de chauffage et d'installer des panneaux solaires. Le crédit RénoVert est prolongé encore d'une année. Les propriétaires ont jusqu'au 31 mars 2019 pour conclure une entente avec un entrepreneur qualifié. RénoVert est un crédit de 20 % qui s'applique aux rénovations résidentielles de plus de 2500 $. Le crédit maximal est de 10 000 $, ce qui correspond à des rénovations de 52 500 $.