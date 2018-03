Budget Leitão 2018: des chaussures commandées en ligne

Le fondateur de l'entreprise, Aldo Bensadoun, était présent lundi au ministère des Finances sur la rue Saint-Louis, dans le Vieux-Québec, pour lui remettre la paire de chaussures en personne.

« Le commerce électronique est là pour rester. C'est déjà un canal de distribution qui est très efficace et qui est très répandu. Nous avons l'intention de mettre en place une équité fiscale pour tous les détaillants de biens et services [afin] qu'ils perçoivent la taxe de vente. Dans le budget, vous [verrez] des mesures spécifiques qui vont dans cette direction », a dit le ministre des Finances, lundi, alors qu'il se prêtait au jeu d'essayer ses nouvelles chaussures devant les journalistes.

« C'est un exemple de ce qui s'en vient dans notre budget demain, [qui sera] très intéressant. Un budget qui va surtout se concentrer sur la qualité de vie des Québécois », a-t-il poursuivi.

Pour ce dernier budget avant les élections, le gouvernement Couillard veut ainsi donc « améliorer les services, notamment en santé et en éducation », donner du temps aux familles en « investissant massivement dans la mobilité » et augmenter le niveau de vie des Québécois « avec une économie forte », a dit M. Leitão.

« L'économie du Québec est forte, elle va très bien, l'emploi est fort et le taux de chômage est à un niveau historiquement bas. Tout cela est possible parce que nous avons rétabli la confiance et nous avons rétabli le goût d'investir au Québec », a répété le ministre des Finances, lundi.