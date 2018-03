Budget: les chambres de commerce comptent sur l'aide de Québec

Le président-directeur général de la Fédération, Stéphane Forget, espère que le budget du ministre des Finances Carlos Leitão comprendra des mesures pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre, pour accroître la productivité et pour instaurer une fiscalité compétitive.

M. Forget ajoute que le gouvernement devrait également mettre en place des initiatives pour faire face à la montée du protectionnisme américain, tant pour la fiscalité des entreprises que pour soutenir les secteurs visés par divers tarifs et frais compensatoires, comme ceux de la métallurgie ou des pâtes et papiers.

Concernant la pénurie de main-d'oeuvre, la Fédération s'attend à des annonces concrètes, que ce soit pour attirer un plus grand nombre de travailleurs, entre autres des immigrants, dans les régions et secteurs qui en ont le plus besoin, ou encore pour arrimer plus étroitement la formation des travailleurs avec les besoins du marché.

Stéphane Forget appuie par ailleurs les intentions du gouvernement de rembourser une partie de la dette du Québec.