Vente de Juste pour rire: l'injonction de Québecor Média rejetée

Ce sont deux clauses - de première offre et de premier refus - prévues à des contrats de 2012 et 2017 qui sont au coeur du litige commercial et contractuel. L'interprétation de ces clauses par Québecor limitait considérablement JPR à conclure une transaction avec un tiers, alors que le processus de vente du géant québécois de l'humour bat son plein.

La juge Marie-Anne Paquette a toutefois donné raison à JPR sur presque toute la ligne en rejetant la demande d'injonction permanente de Québecor. Selon la juge, JPR n'a pas été de « mauvaise foi » en déposant sa « première offre » de vente à Québecor, le 10 décembre 2017.

« Les allégations de mauvaise foi que QMI formule à ce chapitre ne trouvent aucun écho substantiel dans la preuve. Le Droit de première offre de QMI ne va quand même pas jusqu'à lui permettre d'exiger que JPR lui soumette une offre qu'elle est prête à accepter » souligne la juge. Une ordonnance de non-publication nous interdit de révéler le montant de cette offre.

De plus, cette « première offre » n'établit pas de prix plancher pour tout le processus de vente de JPR, soutient la juge Paquette. Ainsi, JPR est libre de vendre ses actifs à quiconque à un prix inférieur à celui de la « première offre » de décembre dernier, contrairement à ce que plaidait Québecor.

« L'interprétation que QMI propose mènerait à une situation aberrante et dénuée de toute logique commerciale, outre celle d'accorder un avantage nettement démesuré et inéquitable à QMI. [...] En pareil cas, QMI pourrait ultimement imposer à JPR de lui vendre pour une bouchée de pain - pourquoi pas donner - parce que JPR serait empêché de vendre à quiconque autre que QMI lors que des conditions inférieures à celles de la Première offre sont envisagées. Cette interprétation défie toute logique », explique la juge.

Le second volet du litige contractuel portait sur le droit de « premier refus » de Québecor. À ce sujet, JPR peut être vendue à un tiers à des conditions supérieures à celles prévues à la « première offre » de Québecor, sans que ce dernier ne puisse utiliser son droit de « premier refus ». « Ce souhait de [Québecor] découle d'un intérêt commercial évident et légitime. Qui ne voudrait pas d'une ultime chance de reconsidérer une acquisition avant qu'elle ne lui échappe et lors que tous les paramètres importants [...] ne sont plus des hypothèses, mais des éléments connus ? », soutient la juge.

La clause de « premier refus » de Québecor s'applique donc seulement aux offres déposées par un tiers pour un montant inférieur à celui de la « première offre ».

Néanmoins, Québecor n'a pas orchestré ces demandes « pour entraver le processus de vente », soutient la juge. « JPR n'a pas non plus démontré, comme elle l'allègue, que les demandes et décisions de QMI [visent à] éliminer les concurrents intéressés, dans le but ultime d'acheter JPR à une fraction de sa valeur. »