Québec accueillera le sommet d'affaires B7

Le Sommet d'affaires B7 aura donc lieu dans la Vieille capitale les 5 et 6 avril. Monique F. Leroux, qui est présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec de même que Dawn Farrell., qui est présidente et chef de la direction de TransAlta Corporation, en seront les coprésidents, a annoncé jeudi la CCC.

Quant au Sommet du G7 comme tel, il aura lieu les 8 et 9 juin au Manoir Richelieu, à La Malbaie, dans la région de Charlevoix. Les thèmes de ce sommet porteront sur la croissance économique inclusive, les emplois de l'avenir, l'égalité des sexes et la lutte contre les changements climatiques, entre autres.

La CCC a décidé de choisir la ville de Québec, au lieu des villes telles que Toronto ou Montréal, afin de souligner l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat qui y règne.

« Le choix de la Ville de Québec pour accueillir ce sommet d'affaires international était tout naturel. C'est une ville qui combine ce que le Canada a de mieux à offrir en termes d'innovation, d'entrepreneuriat, de culture et d'histoire. De plus, il s'agit d'une ville qui a joué, dès sa fondation, un rôle de premier plan dans le développement du commerce au Canada » a indiqué Guillaum Dubreuil, directeur principal aux affaires publiques de la CCC.

« Nous sommes convaincus que ces éléments contribueront à inspirer les délégations d'affaires internationales alors que les participants s'attaqueront aux sujets de l'heure, tels que comment favoriser la croissance inclusive et contribuer à l'essor des PME », a-t-il ajouté.

La CCC a souligné que les dirigeants de B7 travaillent de concert afin de mieux cerner les priorités économiques et commerciales mondiales. Ils présentent ensuite le fruit de leur travail et leurs recommandations aux dirigeants du G7.

Les thèmes du sommet B7 de cette année sont l'efficacité des ressources, la croissance économique inclusive et l'essor des petites entreprises. « Le travail effectué dans le cadre du B7 est une composante essentielle du processus décisionnel des dirigeants de nos nations, et les discussions servent à créer les conditions nécessaires à la croissance des entreprises et à la prospérité de nos pays », a indiqué la CCC.