Correction boursière: Carlos Leitão se fait rassurant

À son arrivée à l'Assemblée nationale, mardi, le grand argentier du gouvernement Couillard a dit ne pas être étonné par les fluctuations des marchés au cours des derniers jours. Une semaine cahoteuse qui a culminé avec une baisse marquée des principaux indices lundi.

« Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Non, a convenu M. Leitão. Parce que quand on regarde les facteurs fondamentaux, l'économie et l'économie nord-américaine, l'économie mondiale, va très bien. »

À ses yeux, la volatilité des bourses est attribuable à la surévaluation des titres boursiers. Elle ne découle pas de doutes quant à l'état de l'économie.

« Cette correction boursière ne se fait pas parce que l'économie va mal, a-t-il assuré. Elle se fait parce que les valeurs étaient surévaluées. Donc c'est un retour du balancier. »