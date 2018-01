Mission québécoise: une trentaine d'ententes de partenariats à Pékin

Jean-Philippe Décarie

La Mission économique québécoise en Chine a annoncé lundi matin (heure de Pékin) la conclusion d'une trentaine d'ententes commerciales et universitaires avec différents partenaires chinois. Les retombées immédiates des investissements annoncés et des ventes attendues totalisent 239 millions et créeront 107 emplois.