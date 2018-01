Isabelle Foisy prend les rênes de QuébecInnove

QuébecInnove, organisme au coeur de la stratégie de la recherche et de l'innovation du gouvernement du Québec, a trouvé son PDG en la personne d'Isabelle Foisy. Elle entrera officiellement en fonction le 15 février prochain. L'annonce deviendra officielle ce matin.

Mme Foisy est surtout connue des milieux socioéconomiques pour ses années à la tête de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, de 2010 à 2016. Auparavant, elle était chez Bell, où elle a travaillé notamment à l'implantation du premier système de reconnaissance vocale « Émilie ».

Après 2016, elle est devenue associée, responsable du développement des affaires, au cabinet de comptables Demers Beaulne, spécialisé auprès des PME.

« Je suis une femme de terrain, dit Mme Foisy, dans un entretien avec La Presse. Je viens de la PME. J'ai un bon réseau de contacts au Québec auprès des PME. »

« Je vais agir comme facilitatrice entre les PME et nos membres. Le succès de ma carrière consiste à construire des ponts. »

La nouvelle dirigeante voit en effet QuébecInnove comme une passerelle entre les producteurs de savoir et les utilisateurs de savoir. Regroupant plus d'une centaine d'organismes actifs représentant chaque maillon de la chaîne de l'innovation - des universités, des centres collégiaux de transfert, des sociétés de valorisation et des organismes de recherche -, le réseau reconnu par Québec veut devenir la porte d'entrée de l'écosystème de l'innovation pour les entreprises.

« Notre mandat est de rendre concret ce que l'innovation peut apporter aux PME, poursuit Mme Foisy. On veut valoriser les réussites, puis devenir la vitrine des innovations québécoises. »

Tournée provinciale

Pour y arriver, Mme Foisy dirigera une équipe de cinq ou six permanents, pour commencer. Elle prévoit faire une tournée provinciale en 2018 pour mieux faire connaître son organisme et sa raison d'être.

Le gouvernement a dévoilé sa stratégie sur l'innovation couvrant les années 2017 à 2022 au printemps dernier, après des consultations. Au total, la stratégie prévoit 585 millions pour des mesures précises. Elle poursuit l'objectif de positionner le Québec parmi les 10 leaders des pays occidentaux en matière de recherche et d'innovation. Elle vise aussi à ce que le Québec devienne l'une des sociétés les plus innovantes sur la planète d'ici 2030.