Trois entreprises américaines intéressées à Juste pour rire

Selon nos informations, la multinationale américaine Viacom ainsi que les entreprises américaines 3 Arts Entertainment et ICM sont sur les rangs pour faire l'achat du Groupe Juste pour rire. Les trois entreprises ont toutes assisté à une présentation du Groupe Juste pour rire à Montréal au cours des derniers jours.

VIACOM

Viacom est une multinationale américaine qui possède notamment le réseau de télévision spécialisé en humour Comedy Central, qui diffuse entre autres l'émission The Daily Show. Inscrite en Bourse au NASDAQ, l'entreprise a une capitalisation boursière de 13,8 milliards US. Lors de sa dernière année financière (2016-2017), elle a généré des profits de 2,8 milliards US sur des revenus de 13,3 milliards US. Viacom possède aussi le studio de cinéma Paramount, l'un des plus vieux studios d'Hollywood, ainsi que d'autres chaînes de télé comme MTV et Nickelodeon.

3 ARTS ENTERTAINMENT

3 Arts Entertainment est une agence d'artistes et une boîte de production établie à Los Angeles qui a produit plusieurs séries télé humoristiques, dont Brooklyn Nine-Nine, Silicon Valley, Unbreakable Kimmy Schmidt, It's Always Sunny in Philadelphia et The Mindy Project. En 2017, 3 Arts Entertainment a donné à la banque Moelis le mandat d'évaluer ses options pour l'avenir, dont la possibilité de vendre l'entreprise, selon le site Deadline. Alors que le Groupe Juste pour rire est en processus de vente à la suite des allégations d'agression et de harcèlement sexuels contre son fondateur Gilbert Rozon, 3 Arts Entertainment a rompu les liens en novembre dernier avec l'humoriste Louis C.K., dénoncé publiquement par cinq femmes pour des gestes d'inconduite sexuelle. L'entreprise gérait auparavant la carrière de Louis C.K.

ICM

ICM est une agence d'artistes aux États-Unis et à Londres. Selon son site web, elle a notamment travaillé sur des projets avec des humoristes comme Jerry Seinfeld, Jay Leno, Chris Rock et Jon Stewart, des chanteurs comme Bush et les Beach Boys, ainsi que des acteurs comme James Belushi et Michael Keaton.

Il n'a pas été possible de joindre Viacom, 3 Arts Entertainment et ICM hier au moment de publier, ses bureaux étant fermés en raison d'un jour férié aux États-Unis.

EN VENTE DEPUIS OCTOBRE

Le Groupe Juste pour rire a été mis en vente en octobre dernier par son actionnaire majoritaire et fondateur Gilbert Rozon, après que 11 personnes l'ont accusé d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel. La firme RBC Marchés des Capitaux a reçu le mandat de vendre la participation majoritaire de Gilbert Rozon dans l'entreprise.

Le processus de vente du Groupe Juste pour rire est toujours en cours. Des sociétés québécoises sont aussi intéressées à acheter l'entreprise, notamment Québecor qui a demandé à la Cour supérieure du Québec une injonction interdisant au Groupe Juste pour rire de vendre à un tiers sans que Québecor ait la priorité comme acheteur potentiel.

- Avec la collaboration de Karim Benessaieh