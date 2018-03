Retour à l'enseignement pour Henri-Paul Rousseau

Cet homme à la carrure imposante a laissé sa marque à la Caisse de dépôt et placement, à la Banque Nationale, à la Laurentienne et plus récemment chez Power Corporation.

Dès septembre prochain, celui qui aura 70 ans au printemps, sera professeur invité à l'École d'Économie de Paris. Il mènera notamment des recherches sur l'incidence des nouvelles technologies sur l'activité gouvernementale. Il se penchera aussi sur les politiques publiques en matière de taxation, de répartition des revenus et de réglementation.

Il s'agit d'un retour aux sources puisqu'il a été enseignant à l'Université Laval et à l'UQAM avant d'entrer au secteur privé dans les années 80. Après six ans à la Banque Nationale - d'abord comme économiste en chef, puis vice-président - il avait par la suite pris les commandes de la Laurentienne avant de quitter son poste pour diriger la Caisse de 2002 à 2008 en remplacement de Jean-Claude Scraire.

Il a ensuite joint Power Corporation - propriétaire de La Presse - dans le poste de vice-président du conseil qu'il occupe toujours.