Une douzaine d'entreprises intéressées par Juste pour rire

La vente du Groupe Juste pour rire génère entre autres de l'intérêt hors du Québec : la majorité des entreprises qui ont eu une rencontre avec la direction du Groupe Juste pour rire à la fin du mois de novembre sont de l'extérieur du Québec.

Au cours des deux dernières semaines de novembre, une douzaine de sociétés ont reçu une présentation sur le Groupe Juste pour rire, que ce soit par l'entremise de documents ou d'une rencontre avec la direction de l'entreprise.

Il n'est toutefois pas dit que la douzaine de sociétés qui ont été acceptées dans le cadre du processus de vente - qui ne fait que commencer - poursuivront nécessairement leurs démarches et feront éventuellement une offre.

Le Groupe Juste pour rire n'a pas voulu commenter, vendredi, le dossier de la vente de l'entreprise.

UN GROUPE SUISSE SE RETIRE

Une entreprise étrangère qui ne fera pas d'offre : la société suisse GF Productions, qui produit le festival d'humour de Montreux et qui se décrit comme le numéro deux de l'humour francophone, derrière le Groupe Juste pour rire.

« Après avoir rencontré les principaux acteurs québécois et analysé le dossier, je suis convaincu que Juste pour rire doit rester une propriété entièrement québécoise », a indiqué par courriel à La Presse Grégoire Furrer, fondateur et propriétaire de GF Productions.

« Je souhaitais racheter JPR pour créer un leader mondial en amenant mes actifs dans le futur groupe. C'est certainement trop tôt pour construire cela. Actuellement, la priorité est plus de sauver ce qui peut l'être que de se projeter dans le futur.» - Grégoire Furrer

Après avoir analysé le dossier Juste pour rire, Grégoire Furrer dit constater « un fossé entre ce que représente JPR au Québec et l'impact de cette marque dans le monde ». « Pour l'industrie au Québec, l'économie et les emplois qui y sont liés, un sauvetage est nécessaire, a-t-il indiqué par courriel. Il y aura sûrement un facteur moral et émotionnel qui jouera dans la motivation de l'acheteur. Vu d'Europe et si on regarde le dossier d'un point de vue rationnel, c'est très différent. Mais je serais ravi de collaborer avec le prochain propriétaire pour bâtir un groupe mondial. »

INTÉRÊT LOCAL

Le Groupe Juste pour rire a été mis en vente en octobre par son actionnaire majoritaire et fondateur Gilbert Rozon, après que 11 personnes l'ont accusé d'agression ou de harcèlement sexuel. La firme RBC Marchés des Capitaux a reçu le mandat de vendre la participation majoritaire de Gilbert Rozon dans l'entreprise.

Parmi les entreprises québécoises intéressées par l'achat du Groupe Juste pour rire, L'Équipe Spectra, propriété du Groupe CH, souhaiterait en faire l'acquisition, a appris La Presse. Spectra n'a pas commenté le dossier. ComediHa ! ainsi que l'entrepreneur et ex-Dragon François Lambert ont annoncé publiquement leur intérêt pour le Groupe Juste pour rire.