Cycle Capital lance son premier fonds chinois

L'annonce sera faite à Pékin en présence de la ministre canadienne de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et de son homologue chinois, Chen Liang.

À l'autre bout du fil, déjà en Chine depuis la semaine dernière, la fondatrice et associée directeure de Cycle Capital Andrée-Lise Méthot ne cache pas sa joie de voir ce projet se concrétiser.

« C'est un très grand accomplissement, dit-elle. Venir du Canada, être une firme née à Montréal et avoir la possibilité de côtoyer ce grand marché qu'est la Chine, c'est vraiment une chance extraordinaire. »

Son partenaire, Qingdao City Construction Investment Group, est surtout connu pour ses projets d'infrastructures municipales.

ACCÈS RÉCIPROQUES

À la différence des trois autres fonds de Cycle Capital, spécialisés dans les technologies propres, ce fonds baptisé Qingdao Haisi Cycle Fund visera plus généralement le financement d'entreprises technologiques innovantes.

« Un autre élément plus important que les dollars, c'est que ça nous donne accès au marché chinois, très important pour les entrepreneurs canadiens, indique Mme Méthot. D'un autre côté, ça permet aux innovateurs chinois d'accéder au marché américain. »

Pourquoi a-t-il fallu quatre ans pour boucler l'entente avec Qingdao ? « C'est peut-être le temps que ça prend pour apprendre à connaître son partenaire, répond l'associée directeure. Il y a évidemment la langue qui est un obstacle. Ce n'est jamais simple de faire affaire dans une autre culture, et la Chine est une culture très différente. »

PLUS DE 29 MILLIARDS D'ACTIFS

Fondée en 2008, Qingdao City Construction Investment Group appartient entièrement à l'administration de la ville du même nom, sur la côte est chinoise, à 660 km de la capitale. L'entreprise gère des actifs de plus de 29 milliards de dollars et touche notamment à la construction d'infrastructures, au développement immobilier et à l'énergie solaire à travers ses 128 filiales.

Quant à Cycle Capital Management, fondé en 2009, il a récemment franchi le cap du milliard de dollars investi dans une cinquantaine d'entreprises vertes.