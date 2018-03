Les partys de bureau à l'ère du #MeToo

Impossible pour les patrons de planifier les célébrations du temps des Fêtes en faisant fi du phénomène #MeToo et des dénonciations du harcèlement sexuel et psychologique au travail. Des organisations veulent terminer l'année de façon festive, mais faire désormais preuve d'une vigilance accrue.

Des mesures resserrées

Cava Rose, spécialisée dans l'organisation d'événements, a abordé la période des Fêtes différemment, cette année. «On note un changement, explique l'associée Paule Labelle. Les entreprises sont conscientisées. Dans un party récemment, on voulait des danseuses burlesques. Après les révélations dans les médias, on s'est demandé si on les garderait. J'ai fait modifier les costumes pour m'assurer qu'ils ne seraient ni trop courts ni trop décolletés.»

Certains patrons souhaitent que l'alcool coule à flots moindres lors de leur party de bureau. «Habituellement, on prévoit une demi-bouteille par personne pour les partys en semaine et une bouteille pour ceux de fin de semaine, raconte Paule Labelle. Mais certains clients calculent, cette année, une demi-bouteille même pour les partys de fin de semaine. Et ce n'est pas pour une raison financière, mais pour éviter les dérapages.»

Les suggestions de Cava Rose

• Des gardiens de sécurité. «On recommande fortement d'en engager deux, dont un qui se tient non loin des salles de bains des femmes, explique Paule Labelle. Des gardiens, ce n'est pas significativement plus de dépenses, mais ça fait une différence sur les plans de la confiance et de la responsabilité morale.»

• Un alcootest près de la porte de sortie. Et que quelqu'un qui ne connaît pas les employés le fasse passer.

• Un oeil par le personnel de service pour voir si un employé boit beaucoup.