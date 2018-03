Santé économique: forte hausse de la confiance des Québécois

Bond de 6 points

Le Québec connaîtra-t-il une période de croissance économique au cours des trois prochaines années ? Oui, répondent 40 % de ses résidants. Il s'agit d'un bond de 6 points par rapport à l'automne 2016.

Récession à l'horizon ?

L'an dernier, 42 % des Québécois croyaient que la province se dirigeait vers une récession ; cette année, seulement 31 % des répondants sont de cet avis.

Pessimistes moins nombreux

Il y a un an, 30 % des Québécois anticipaient une détérioration de l'économie de la province au cours des six prochains mois. Cette année, les pessimistes sont moins nombreux : la proportion est tombée à 22 %. Questionnés sur la situation financière de leur propre ménage, les Québécois ont eu la même attitude : 13 % croient à une dégradation, contre 20 % l'an denier.

Sommet en sept ans

L'Indice de confiance des consommateurs établi par le Groupe Altus pour le CQCD a atteint 104,6, un sommet des sept dernières années. L'hiver dernier, il était plutôt de 96,2. Un résultat inférieur à 100 signifie qu'il y a plus de pessimistes que d'optimistes.

1 milliard de TVQ

« On se dirige vers des ventes au détail cette année de 6 ou 6,5 milliards de plus qu'en 2016, a indiqué à La Presse le PDG du CQCD, Léopold Turgeon. Cela s'ajoute aux 4,3 milliards de plus que l'année d'avant. Donc, en l'espace de deux ans, la consommation a augmenté de 10 milliards. Je comprends le gouvernement du Québec d'avoir le sourire aux lèvres et de dire que ça va bien. Avec la taxe, ils ont ramassé 1 milliard de dollars de plus (TVQ) en 2 ans. »

Méthodologie : L'enquête téléphonique a été réalisée par le Groupe Altus auprès de 1005 personnes de septembre à novembre. La marge d'erreur est de ± 3,2 %,19 fois sur 20.