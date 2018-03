Autre acquisition aux États-Unis pour la québécoise KDC

Cette fois-ci, KDC, qui compte la Caisse de dépôt et placement, le Fonds de solidarité et la firme de placement privé Novacap parmi ses principaux actionnaires, acquiert la société Aromair Fine Fragrance Company.

Cette entreprise basée à New Albany, en Ohio, est décrite par KDC comme un «leader international dans le domaine des parfums d'ambiance et produits parfumant pour la maison.» Aromair emploie 200 personnes dans ses installations totalisant 140 000 pieds carrés.

Pour KDC, cette acquisition fait suite à une série de transactions réalisées depuis 2014 aux États-Unis dans son objectif d'être un «chef de file mondial dans la production de produits innovants et de solutions de livraison de haute qualité auprès de marques de premier plan.»

Aussi, après s'être concentrée dans les produits d'hygiène personnelle, KDC voit dans l'acquisition d'Aromair l'ajout d'une «plateforme de croissance» qui lui permettra de «diversifier son offre et de développer de nouvelles opportunités de marché.»

Selon Nicholas Whitley, président et chef de la direction de KDC, «la catégorie des parfums d'ambiance nous offrira une importante perspective de croissance». De plus, dit-il, «KDC et Aromair ont des cultures d'entreprise et des principes de fonctionnement très similaires, ce qui constitue une base solide de collaboration.»

Pour le président et chef de la direction d'Aromair, Jason Davis, «KDC possède un excellent bilan de croissance des ventes, d'excellence opérationnelle et de service à la clientèle de qualité supérieure. Elle partage notre vision pour Aromair en tant que chef de file du marché dans les catégories de produits de parfums d'ambiance et de traitement de l'air.»

Avec cette autre acquisition, KDC passe le cap des 775 millions US en chiffre d'affaires, soit l'équivalent de 982 millions CA.

De son siège social à Longueuil, KDC gère un réseau de neuf usines et filiales spécialisées qui sont réparties du Québec au New Jersey, jusqu'en Californie. KDC emploie environ 2900 personnes, dont 700 à son usine d'origine à Knowlton, en Estrie.