De plus en plus de femmes à la tête d'entreprises québécoises

42,8 %

Pourcentage des entreprises québécoises dont le propriétaire est une femme. Elles forment toutefois 51,4 % des nouveaux propriétaires d'entreprise en 2017. Chez les jeunes aussi, la présence des femmes se raffermit. Elles constituent 42,8 % des entrepreneurs de 18 à 34 ans.

« Il est permis d'espérer, quand on regarde les données chez les jeunes et les nouveaux propriétaires, que l'écart entre les femmes et les hommes continue de s'amenuiser dans l'avenir. C'est un message porteur d'espoir. » - Rina Marchand, directrice principale, contenus et innovation, à la Fondation de l'entrepreneurship

TROIS FOIS PLUS DE FEMMES QU'EN 2009

Les intentions de lancer une entreprise ont triplé au Québec en huit ans. En 2009, 7 % des Québécois songeaient à devenir entrepreneurs. Ce taux atteint maintenant 21 %. La progression est impressionnante chez les femmes. Elles étaient 5,4 % en 2009 à vouloir détenir une société. Elles sont 16,7 % aujourd'hui. En 2009, il y avait 46 femmes faisant des démarches concrètes pour devenir propriétaire pour 100 hommes qui en faisaient. En 2017, il y a 66 femmes qui font des démarches pour 100 hommes.

PROFIL DES FEMMES ENTREPRENEURES

Propriétaire d'entreprise avec employés active à l'international : 8,7 %

Propriétaire d'entreprise avec employés active sur le plan régional : 34,7 %

Travailleuse autonome active à l'international : 7,4 %

Travailleuse autonome active sur le plan régional : 49,3 %

Source : Réseau M

« L'indice a aussi démontré que les femmes propriétaires du profil Chefs de file [les propriétaires d'entreprise active à l'international ayant des employés] ont les mêmes ambitions de faire croître leur entreprise et les mêmes aptitudes que les hommes du même profil. » - Rina Marchand, directrice principale, contenus et innovation, à la Fondation de l'entrepreneurship

UNE QUESTION DE GÈNES ?

Provenir d'une famille dans les affaires augmente par trois les chances pour les femmes de devenir entrepreneures. Ça augmente de 83 % la probabilité pour une femme d'avoir une entreprise avec des employés. D'ailleurs, près de un propriétaire sur deux au Québec vient d'une famille dans les affaires.

UN TAUX DE PROPRIÉTÉ QUI FAIT DU SURPLACE

L'indice révèle malheureusement que le taux de propriété a décliné depuis 2009. Un phénomène qui touche autant les hommes que les femmes. En 2009, 7,2 % de la population de 18 ans et plus était propriétaire d'entreprise. Ce taux a reculé à 6,9 % en 2017. Pourquoi ? En raison de la concentration de la propriété et de la croissance de la population, le renouvellement du bassin d'entrepreneurs exige plus d'efforts. Le taux de propriété peut reculer même si le nombre d'entreprises reste stable. Ce sera le cas, par exemple, si la population est en croissance. Le taux de propriété reculera de la même façon si les nouvelles entreprises appartiennent au même propriétaire.

MÉTHODOLOGIE

L'étude a été en contact avec 17 530 personnes qui lui ont permis d'établir le taux des quatre grands indicateurs de la chaîne entrepreneuriale : intentions, démarches, propriétaires et fermetures. De ce nombre, 3650 personnes ont répondu à l'ensemble du questionnaire de l'indice par l'entremise d'un sondage web réalisé par Léger. Finalement, 35 entrepreneures et repreneuses d'entreprise ont été interviewées.