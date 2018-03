Hausse du salaire minimum: souhaitable mais risquée

Hélène Baril

La Presse

Le marché de l'emploi ne s'est jamais aussi bien porté au Québec, ce que devrait confirmer demain Statistique Canada. Hier, syndicats et groupes sociaux ont relancé la campagne pour que le Québec imite l'Ontario, qui augmentera son salaire minimum de 23% le 1er janvier prochain et de 7% un an plus tard. Attention ! Une augmentation d'une telle ampleur peut faire plus de mal que de bien à ceux que la province veut aider.