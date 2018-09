Vidéotron poursuit Bell pour 78,5 millions

Une société de télécoms est traînée devant les tribunaux. On allègue qu'elle n'a pas respecté la Loi sur la protection du consommateur (LPC). On veut qu'elle verse des millions.

Dans sa poursuite déposée la semaine dernière en Cour supérieure, Vidéotron estime que Bell ne respecte pas plusieurs articles de la LPC et qu'elle lui fait de la concurrence déloyale, lui coûtant ainsi des clients. Et Vidéotron veut être dédommagée pour sa perte de clientèle : 78,5 millions de dollars, calcule l'entreprise, qui demande aussi une injonction permanente demandant à Bell de respecter la LPC.

Sauf que ce dernier litige de 78,5 millions contre Bell n'est pas comme les autres. Ce n'est pas une poursuite ou une action collective intentée par un consommateur. C'est plutôt une entreprise rivale, Vidéotron, qui se plaint des pratiques de Bell avec ses vendeurs «itinérants». Et qui veut se servir de la LPC - une loi qui s'applique entre un consommateur et un commerçant - pour faire condamner son concurrent. Ce serait une première en droit québécois de la consommation, selon deux experts.

Vidéotron fait valoir que les vendeurs de Bell qui font du porte-à-porte pour recruter des clients sont des vendeurs itinérants au sens de la LPC. Bell devrait ainsi être enregistrée en vertu de la LPC, et les vendeurs devraient notamment remettre aux clients une copie papier du contrat. Or, lorsqu'un client accepte de conclure un contrat, le vendeur sur place et lui appellent «un autre représentant de Bell au téléphone, qui prend la commande et finalise le contrat», selon la poursuite de Vidéotron. Bell invoque ainsi l'exclusion prévue pour les contrats conclus à distance (pas besoin de copie papier ni de s'enregistrer comme vendeur itinérant). Or, Vidéotron considère que les vendeurs de Bell sont bel et bien des vendeurs itinérants.

«Il est évident que Bell s'engage dans la sollicitation et la vente itinérante.»

Le câblodistributeur appartenant à Québecor ajoute que les pratiques de Bell n'ont «pour but que de contourner les obligations de la LPC».

Vidéotron estime que les pratiques de Bell lui procurent un «avantage indu» et augmentent les «chances de Bell de convaincre plus de consommateurs de conclure un contrat», puisque «Bell peut recruter des vendeurs plus facilement et en plus grand nombre». «Chaque vendeur additionnel recruté par Bell augmente ses chances de recruter des consommateurs et de conclure un contrat», écrit Vidéotron dans sa poursuite.

Une faute civile?

La LPC s'applique entre un consommateur et un commerçant. Un commerçant ne peut donc pas poursuivre un autre commerçant en vertu de la LPC. Ainsi, en théorie, Vidéotron ne poursuit pas Bell en vertu de la LPC. Vidéotron allègue plutôt que le non-respect de la LPC par Bell constitue une faute civile à son endroit en vertu de l'article 1457 du Code civil du Québec.

Une violation de la LPC veut-elle dire que Bell a automatiquement commis une faute civile face à Vidéotron et ses autres concurrents? Pas nécessairement. «La Cour suprême laisse une bonne marge de manoeuvre aux tribunaux pour décider de la pertinence de la violation d'une loi spéciale [exemple : la LPC] aux fins de l'évaluation d'une faute civile commise en vertu de 1457 C.c.Q», dit la professeure Marie-Ève Arbour.