Menace de grève à TVA: Daniel Boyer en appelle à Pierre Karl Péladeau

Le président de la FTQ, Daniel Boyer, lance un appel au grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, le pressant de s'asseoir et de négocier de bonne foi, pour éviter le déclenchement prochain d'une grève à TVA.

Les 830 travailleurs de TVA à Montréal menacent d'exercer le mandat de grève générale illimitée dont ils se sont déjà dotés, à compter du 22 septembre, soit dans un peu plus d'une semaine. Leur syndicat est rattaché au Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ.

Au cours d'une entrevue, jeudi, M. Boyer a rappelé que l'enjeu du conflit à TVA n'était pas les salaires, mais la protection des emplois à TVA.

M. Péladeau doit «revenir à la raison» et négocier de bonne foi, a plaidé le président de la plus grande centrale syndicale du Québec, qui a plus de 600 000 membres.

Les points en litige sont les abolitions de postes et le transfert des emplois de TVA vers d'autres filiales de TVA ou Québecor, comme les studios Mel's. La direction de TVA nie transférer ainsi des emplois et soutient que des protections à cet effet existent déjà dans la convention collective.