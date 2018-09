Possible grève à TVA: appel à la solidarité lancé par l'AQTIS

L'AQTIS, l'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son, qui représente 4200 membres dans le domaine, les invite à rester solidaires, en cas de conflit de travail à TVA. L'AQTIS représente des caméramans, techniciens, coiffeurs, maquilleurs, directeurs de plateaux, monteurs et autres.

Au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne, lundi, le président de l'AQTIS, Alexandre Curzi, a rappelé la position de l'organisation syndicale qui représente des pigistes: «en cas de conflit de travail, on ne devrait pas, à notre avis, aller remplacer des travailleurs qui sont ou bien en lock-out ou en grève».

M. Curzi a pris soin de souligner qu'il ne s'agit «pas d'un mot d'ordre» à ses membres, puisqu'il ne veut pas s'immiscer dans le conflit, mais bien de l'énoncé d'un principe syndical reconnu.

«On n'a pas de mot d'ordre à donner. Nos membres sont des pigistes. Donc nous, on leur dit que comme union syndicale, l'AQTIS pense que remplacer des travailleurs en grève ou en lock-out, ce serait très mal venu. Mais, après ça, les gens prennent les décisions qu'ils ont à prendre; ce sont des pigistes», a expliqué M. Curzi.

Il relate que plusieurs de ses membres lui ont rapporté avoir reçu des offres pour effectuer du travail destiné à TVA. «Les demandes qu'on nous rapporte: on leur offre d'être disponible à partir du 17 septembre, en cas de conflit. On leur dit qu'ils vont être formés. On leur offre des salaires qui sont assez avantageux, des primes. On nous a rapporté aussi des bonus, si jamais les journées sont annulées. C'est ce que nos techniciens qui appellent ici nous disent», résume M. Curzi.

Les quelque 800 travailleurs de TVA sont membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) affilié à la FTQ. Ils prévoient exercer leur mandat de grève générale illimitée à compter du 22 septembre si la négociation ne progresse pas d'ici là. Il s'agit des journalistes, caméramans, employés de bureau, techniciens et autres.