La Presse deviendra propriété d'un OBNL

Une page d'histoire se tourne. Cinquante et un ans après son achat par l'homme d'affaires Paul Desmarais, La Presse changera de main et deviendra propriété d'un organisme à but non lucratif (OBNL).

André Desmarais, président du conseil d'administration de La Presse et président délégué du conseil, président et co-chef de la direction de Power Corporation.

De plus, a-t-il ajouté, un mécanisme sera mis en place pour permettre à Power de conserver sous sa charge le régime de retraite des employés du quotidien. Aucune mise à pied n'est annoncée.

Pionnière du virage numérique dans son secteur, La Presse s'engagera dans le modèle d'une «fiducie d'utilité sociale» pour contrer la crise vécue par les médias écrits dans tout le pays.

En plus des entreprises, d'autres contributeurs, incluant de grands donateurs, des fondations et des citoyens, pourront également y participer.

Cette transformation s'inscrira également dans l'ouverture manifestée par Ottawa, en février dernier.

«Le gouvernement étudiera de nouveaux modèles qui autoriseront les dons privés et le soutien philanthropique pour des nouvelles locales et un journalisme fiable, professionnel et à but non lucratif», pouvait-on lire dans son budget.

Dans ce cas, précisait-on, il «pourrait s'agir de nouveaux moyens, pour les journaux canadiens, d'innover et d'obtenir le statut d'organisme de bienfaisance en tant que fournisseurs de journalisme à but non lucratif compte tenu de leurs services dans l'intérêt du public».

Son président Pierre-Elliott Levasseur et son éditeur et vice-président du conseil Guy Crevier resteront en poste. Mais un nouveau conseil d'administration sera formé.

«La décision de modifier la structure de propriété La Presse n'a pas été facile, mais c'est celle qui assurera sa pérennité», a dit André Desmarais, président du conseil d'administration de La Presse et président délégué du conseil, président et co-chef de la direction de Power Corporation.