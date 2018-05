Markham se positionne pour accueillir le 2e siège d'Amazon

Associated Press MARKHAM, Ontario

Markham, une des 10 villes qui se sont jointes à Toronto dans sa mise pour obtenir le soi-disant HQ2, a transmis sur Twitter une photo d'une enseigne routière orange, annexée à un des panneaux d'accueil de la ville, sur laquelle on peut lire «possible domicile du HQ2 d'Amazon».

Selon le message Twitter, ces enseignes «apparaissent partout à Markham aujourd'hui». Le message était accompagné du mot-clic ChooseMarkham.

Selon une porte-parole, un total de 23 enseignes semblables ont été installées dans le cadre de la «semaine de l'innovation» de Markham. La ville accueillerait déjà plus de 1500 entreprises des secteurs de la technologie et des sciences de la vie.

Plus tôt cette année, la région de Toronto s'est retrouvée sur la liste de 20 emplacements possibles pour accueillir le deuxième siège social d'Amazon. C'est le seul site canadien du groupe des finalistes, qui comprend aussi les métropoles américaines Los Angeles, New York, Philadelphie et Atlanta.

Amazon avait initialement convaincu un total de 238 villes de présenter leur candidature dans un grand concours qui promettait au gagnant de remporter jusqu'à 50 000 emplois à salaires élevés et un investissement de 5 milliards $ US.