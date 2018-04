Cogeco rachète 10 stations régionales de RNC Média pour 18,5 millions

Déjà présent avec des antennes dans les marchés de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke et Gatineau, le groupe médiatique diffusera également au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, dans les Basses-Laurentides et le long de la rivière des Outaouais.

L'entreprise a en effet annoncé mardi avoir conclu une entente pour faire l'acquisition de 10 stations de radio régionales de RNC Média pour la somme de 18,5 millions.

RNC Média se départit ainsi de l'ensemble de ses stations de radio régionales, soit les cinq antennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Saguenay, Alma, Dolbeau, Roberval et Chibougamau, de même que les trois antennes en Abitibi à Val-d'Or et La Sarre ainsi que les stations de Lachute et de Hawkesbury, en Ontario.

Il s'agit de la fin d'une époque pour RNC, originalement appelée Radio Nord, une entreprise qui avait vu le jour en 1948 avec trois stations de radio en Abitibi-Témiscamingue.

RNC Média conserve ainsi ses cinq stations de radio en milieu urbain, soit une à Montréal, deux à Québec et deux à Gatineau.

L'entreprise ne quitte pas l'Abitibi pour autant, puisqu'elle y est aussi propriétaire de deux stations de télévision. RNC possède également deux antennes télévisuelles à Gatineau.

La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles, incluant le feu vert du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada (CRTC).