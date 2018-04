Négos à Radio-Canada: le syndicat rejette l'entente de principe

Dans un communiqué diffusé dimanche, Pascale St-Onge, présidente de la FNC-CSN et Jacques Létourneau, président de la CSN, ont indiqué d'une seule voix que «les membres du SCRC peuvent être assurés que la FNC-CSN et la CSN déploieront à nouveau toute leur énergie, à leurs côtés, et ce, jusqu'à l'obtention de leur nouvelle convention collective unifiée».

Le Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN) représente 3000 membres au Québec et à Moncton.