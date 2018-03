Enchères sans fil: Rogers, Bell et Telus exclus de 43% du nouveau spectre

Cherchant à hausser la concurrence et à faire diminuer les prix des forfaits de téléphonie sans fil au pays, Ottawa exclura le « Big 3 » des télécoms de 43% du nouveau spectre mis aux enchères, qui devrait générer des milliards de dollars en revenus pour le gouvernement fédéral.

Environ 43% du nouveau spectre des fréquences sans-fil de 600 MHz sera ainsi réservé aux entreprises régionales comme Vidéotron et aux nouveaux fournisseurs potentiels, a indiqué hier le gouvernement fédéral. À titre de comparaison, les nouveaux entrants et les entreprises régionales avaient obtenu 15% du nouveau spectre sans-fil lors d'une enchère similaire en 2014, le « Big 3 » ayant acheté le reste.

Le «Big 3» des télécoms, composé de Rogers (33% des clients sans-fil), Bell (28%) et Telus (28%), détient environ 89% des clients à l'échelle du pays en 2016, laissant 11% aux entreprises régionales comme Vidéotron au Québec et Shaw dans l'ouest du pays. Selon une étude du CRTC en 2016, le prix des forfaits sans fil au Canada est en moyenne au deuxième rang des plus chers parmi huit pays comparés.

« La concurrence est vitale pour l'offre de services de télécommunications innovateurs et abordables. Il s'agit d'un pas en avant important qui permettra aux Canadiens de bénéficier d'options accrues de services de téléphonie cellulaire de meilleure qualité. Le spectre de la bande de 600 MHz favorisera la concurrence, appuiera les technologies émergentes, et permettra aux Canadiens de bénéficier de services de qualité supérieure et à de meilleurs prix », a indiqué le ministre fédéral du Développement économique Navdeep Bains, par voie de communiqué.

Ce nouveau spectre sans-fil de 600 MHz est attendu par les entreprises de télécoms parce qu'il leur sera utile pour améliorer leurs réseaux sans-fil autant en milieu rural (en raison de la portée du 600 MHz) qu'en milieu urbain (le 600 MHz traverse bien les édifices du centre-ville). Ce spectre de 600 MHz était utilisé auparavant pour la télévision (ondes hertziennes).

Depuis 10 ans, Ottawa a organisé trois enchères afin de rendre disponible du spectre sans-fil. À chaque fois, le gouvernement Harper avait réservé une partie du nouveau spectre pour des joueurs régionaux et des nouveaux entrants dans l'espoir d'améliorer la concurrence et de faire diminuer les prix pour les consommateurs. Ottawa, qui est propriétaire du spectre, a encaissé des revenus de 4,2 milliards lors des enchères de 2008 et 4,5 milliards lors des enchères de 2014. Les nouvelles enchères pour le spectre de 600 MHz auront lieu en mars 2019.