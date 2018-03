BlackBerry réduit sa perte au 4e trimestre

BlackBerry a affiché mercredi a une plus petite perte pour son quatrième trimestre et ses revenus ont été plus importants que ceux attendus par les analystes.

La société logicielle de Waterloo, en Ontario, a réalisé une perte de 10 millions $ US, ou 6 cents US par action, ce qui se compare à une perte de 47 millions $ US, ou 10 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus trimestriels de BlackBerry ont totalisé 233 millions $ US pour le trimestre clos le 28 février, en regard d'un chiffre d'affaires de 286 millions $ US pour la même période l'an dernier.

Les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 216,4 millions $ US pour le plus récent trimestre, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters.

Sur une base ajustée, BlackBerry a réalisé un bénéfice de 5 cents par action pour le trimestre, tandis que les analystes misaient sur un résultat ajusté de zéro cent par action.

Même si BlackBerry n'est plus qu'une fraction de ce qu'elle a été par le passé, alors qu'elle se concentrait sur la fabrication de téléphones intelligents, son action a progressé au cours de la dernière année. Elle perdait 16 cents mercredi après-midi, pour se négocier à 15,82 $ à la Bourse de Toronto, mais affichait un gain de près de 70 pour cent par rapport à il y a un an.

BlackBerry a annoncé il y a deux semaines une prolongation de contrat de cinq ans pour son chef de la direction, John Chen. Celui-ci s'est joint à la société en novembre 2013, avec un mandat de redressement de l'entreprise.

Son nouveau contrat, qui s'étire jusqu'en novembre 2023, s'appuie sur des primes en actions et en espèces liées à la performance à long terme de l'entreprise, en plus d'autres primes. Son salaire de base, ses avantages sociaux et ses mesures incitatives à court terme ne changent pas.