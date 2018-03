Apple rachète le service de magazines Texture, cofondé par Rogers

La société technologique californienne n'a pas précisé lundi combien elle avait allongé pour acquérir Texture des mains de Next Issue Media. Cette dernière a des bureaux à Menlo Park, en Californie, et à New York.

Le service Texture a été lancé en 2010. Il offre un accès illimité aux versions numériques de plus de 200 magazines en échange d'un paiement mensuel. Rogers offrait le service sous la marque Next Issue, mais a changé son nom en 2015.

Rogers Communications, un des plus grands éditeurs de magazines du Canada, a dit prévoir qu'environ quatre employés à temps plein seront touchés par le changement de propriétaire, puisque le service sera déménagé aux locaux d'Apple, selon un représentant de l'entreprise.

Le géant des télécommunications s'attend en outre à qu'il n'y ait pas de changement aux 34 magazines accessibles par l'entremise de Texture. Ceux-ci comprennent Maclean's, Today's Parent, et Hello! Canada. Châtelaine, dans ses versions anglaise et française, ainsi que Maison & demeure et Déco Réno $ sont aussi disponibles.

Les autres partenaires fondateurs comprennent Time, News Corp., Hearst et Conde Nast, qui publie notamment Vanity Fair, Vogue et d'autres titres.