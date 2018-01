Profits de 185 millions pour Netflix au quatrième trimestre

Netflix a engrangé des profits de 185,5 millions $ US au quatrième trimestre, répondant aux attentes des analystes de Wall Street.

Associated Press

Par action, cela représente un profit de 41 cents US, a indiqué lundi l'entreprise établie à Los Gatos, en Californie.

Cette performance trimestrielle s'est avérée conforme aux attentes des 16 analystes sondés par la firme Zacks Investment Research, qui tablaient sur un bénéfice par action de 41 cents US.

Le service de vidéo en continu a généré des revenus de 3,29 milliards $ US pendant les premier trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 3,28 milliards $ US.

Pour le trimestre actuel, qui se terminera à la fin avril, Netflix dit anticiper des recettes d'environ 3,89 milliards $ US.

Le titre de l'entreprise s'est apprécié de 19 pour cent depuis le début de l'année, alors que l'indice élargi S&p 500 a grimpé de six pour cent. En fin de séance, lundi, l'action de Netflix atteignait 227,66 $ US, ce qui représente une hausse de 64 pour cent sur un an.