Québecor voulait que Québec paie 25 % de ses nouveaux studios MELS

En août dernier, Québecor et les studios MELS se sont inscrits au Registre des lobbyistes du Québec afin de faire des « représentations pour que MELS obtienne du gouvernement du Québec une subvention non remboursable de $ 10 millions afin que MELS puisse construire un immeuble, incluant un studio et des ateliers de production, dont le coût estimé est entre $ 37,5 et $ 40 millions ». Québecor n'invoquait aucun programme d'aide déterminé pour demander cette subvention afin de réaliser son projet d'ajouter des studios de 160 000 pieds carrés.

Le gouvernement du Québec n'a pas acquiescé à la demande de Québecor.

« Il y a eu des discussions avec le Ministère, mais c'est un dossier qui est maintenant fermé. Il n'y a pas de dossier actif. »

- Le cabinet de la ministre québécoise de l'Économie Dominique Anglade

Québecor et Groupe TVA (propriétaire des studios MELS) n'ont pas répondu jeudi aux questions de La Presse.

En parallèle, Québecor et les studios MELS se sont aussi inscrits l'été dernier au Registre des lobbyistes pour faire des démarches auprès de Montréal et de Longueuil « pour que MELS obtienne de l'aide financière » afin de « construire ses nouveaux studios » à Montréal ou à Longueuil. Montréal et Longueuil ont toutefois confirmé à La Presse n'avoir reçu aucune demande d'aide financière de Québecor, malgré les deux inscriptions au Registre des lobbyistes.

Québecor a acheté les studios MELS (Vision Globale) pour 118 millions de dollars en novembre 2014. Les studios MELS possèdent à la fois des studios de tournage, qui accueillent de grandes productions hollywoodiennes comme X-Men, et un studio d'effets visuels.

PAS DE SUBVENTION POUR UN CONCURRENT

Les studios MELS ont longtemps été les seuls au Québec (à l'exception du Stade olympique pour des périodes plus courtes) à louer des studios aux productions hollywoodiennes. Mais en décembre 2016, un deuxième studio québécois de tournage a vu le jour : MTL Grandé. Les actionnaires majoritaires de MTL Grandé sont les entrepreneurs Andrew Lapierre, Iohann Martin et Mitsou Gélinas.

Québecor demandait à Québec une subvention. En 2016, MTL Grandé n'a pas obtenu de subvention de la part d'un ordre de gouvernement. MTL Grandé a obtenu du financement d'Investissement Québec en échange d'une participation minoritaire dans l'entreprise (Investissement Québec ne dévoile pas le montant pour des raisons de confidentialité). MTL Grandé a aussi obtenu un prêt remboursable de 2 millions de la part du gouvernement du Canada par le truchement d'un programme de développement économique.

CRÉDIT D'IMPÔT DE 20 % POUR LES PRODUCTEURS ÉTRANGERS

Pour soutenir l'industrie des studios de tournage, le gouvernement du Québec accorde un crédit d'impôt de 20 % aux producteurs étrangers qui viennent tourner au Québec. Ce crédit d'impôt est versé au producteur étranger, et non aux studios de tournage comme MELS ou MTL Grandé.

En 2017, les producteurs d'Hollywood ont dépensé environ 396,4 millions de dollars au Québec - soit la deuxième année en importance pour les tournages étrangers après les 399 millions dépensés en 2002-2003. En 2017, Québec aura ainsi accordé environ 79 millions en crédits d'impôt aux producteurs étrangers.

Actuellement, les studios MELS ont environ 20 sites totalisant 230 000 pieds carrés, comparativement à 15 studios totalisant 275 000 pieds carrés pour MTL Grandé. En août dernier, Québecor a annoncé son projet d'expansion des studios MELS, un projet qui « vise la construction d'un immeuble de 160 000 pieds carrés qui regroupera un studio de 60 000 pieds carrés d'une hauteur de 50 pieds et des locaux multifonctionnels adjacents », selon l'entreprise.

Dans son communiqué de presse, Groupe TVA indique que le projet visait « des installations du complexe MELS, situées dans le Technoparc près de l'autoroute Bonaventure ». Groupe TVA espérait alors amorcer les travaux l'automne dernier « pour être en mesure d'accueillir de nouvelles productions dès l'été 2018 ». Jeudi, l'entreprise n'a pas répondu à La Presse quand on lui a demandé si la construction était commencée et/ou si l'échéancier de l'été 2018 serait respecté.