Pub numérique: Amazon progresse dans un marché dominé par Google et Facebook

Facebook et Google sont toujours ultra-dominants dans le marché de la publicité numérique aux États-Unis mais voient leurs parts de marché légèrement grignotées par d'autres plateformes, comme Amazon, selon les projections 2018 du cabinet eMarketer publiées mercredi.

«Cette année, Google et Facebook contrôleront à eux deux 57,7% des recettes issues de la publicité numérique aux États-Unis (37,1% et 20,6%, respectivement), contre 59,1% l'an dernier, dans un marché en expansion où de plus petits acteurs augmentent leurs parts de marché» même s'ils ne récupèrent guère que des miettes, anticipe le cabinet spécialisé.

Le cabinet note en particulier la présence de plus en plus importante d'Amazon, le géant du commerce en ligne, qui «est devenue une option attrayante pour les annonceurs», selon les termes de l'analyste Monica Peart.

Si le groupe de Seattle (nord-ouest) reste un nain de la publicité en ligne, il se hisse à la troisième place, avec 4,15% de parts de marché, surpassant pour la première fois Microsoft (4,05%) et Oath Net (ex-Yahoo et AOL, désormais aux mains du groupe télécoms Verizon, 3,32%).

En 2018, eMarketer prévoit que le groupe tirera 4,61 milliards de dollars de la pub aux États-Unis.

Cela est dû notamment au fait que «les consommateurs, de plus en plus, débutent leurs recherches de produits sur Amazon, plutôt que Google», poursuit le cabinet.

Au deuxième trimestre, Amazon avait dégagé 2,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans la catégorie «autres ventes» qui recouvrent essentiellement les recettes publicitaires, une hausse de 132% par rapport à la même période de 2017.

Si la progression d'Amazon est bien réelle, elle est toutefois à nuancer, précise eMarketer, car en partie due à des changements comptables qui ont mécaniquement fait augmenter le chiffre d'affaires qu'Amazon tire de la publicité.